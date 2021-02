W ostatnim dniu zimowego okna transferowego władzom Southampton udało się wzmocnić ofensywę swojego zespołu. Do drużyny z St Mary’s Stadium na zasadzie wypożyczenia do końca obecnego sezonu dołączył ofensywny pomocnik Liverpoolu Takumi Minamino.

– Jestem bardzo zadowolony, że mogę powitać Takumiego w naszym zespole na resztę tego sezonu. Da nam kolejną dobrą opcję w ofensywie. Co ważne, jest to zawodnik o odpowiednim dla nas profilu – powiedział menedżer Świętych Ralph Hassenhuttl, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

– To da nam trochę głębi w naszym w ważnym momencie sezonu. Nie mogę się już doczekać rozpoczęcia pracy z nim na boisku treningowym – dodał szkoleniowiec Southampton.

26-latek do Liverpoolu trafił w styczniu 2020 roku za 8,5 miliona euro z Red Bulla Salzburg. Od tamtej pory pełnił na Anfield Road przede wszystkim rolę dublera dla podstawowych zawodników z formacji ofensywnej. Od czasu dołączenia do The Reds rozegrał 31 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobywając cztery gole i dokładając dwie asysty. W obecnym sezonie wystąpił w dziewięciu meczach Premier League, raz wpisując się na listę strzelców.

Liverpool w poniedziałek poinformował również o pozyskaniu dwóch środkowych obrońców. W zniwelowaniu problemów kadrowych na tej pozycji mają pomóc 25-letni Ben Davies i 20-letni Ozan Kabak, którzy Na Anfield Road trafili odpowiednio z Preston North End i Schalke 04 Gelsenkirchen.