Arsenalowi nie udało się wzmocnić drużyny podczas styczniowego okna transferowego, ale latem można spodziewać się w tej kwestii ofensywy ze strony Kanonierów. Klub z Emirates Stadium może nawet dokonać największych inwestycji w swojej historii, bowiem w budżecie transferowym ma znaleźć się kwota 180 milionów funtów.

Arsenal podczas zimowego okna transferowego nie dokonał żadnego wzmocnienia klubu

Władze londyńskiego klubu zapewniły Mikela Artetę, że latem będzie dysponował dużymi środkami na wzmocnienia

Na celowniku Arsenalu mają znajdować się Alexander Isak, Dominic Calvert-Lewin i Ruben Neves

180 milionów funtów w budżecie

Zimą z przenosinami do zespołu Mikela Artety łączonych było kilku zawodników, ale Arsenalowi nie udało się sfinalizować żadnych rozmów. Z klubem pożegnało się natomiast kilku piłkarzy, z Pierrem-Emerickiem Aubameyangiem na czele, co oznacza, że hiszpański menedżer Kanonierów w drugiej połowie będzie miał jeszcze bardziej ograniczone pole manewru niż w ostatnich miesiącach.

Władze londyńskiego klubu zdają sobie sprawę z sytuacji kadrowej zespołu i zamierzają latem przystąpić do transferowej ofensywy. Jak informuje The Sun, właściciel Arsenalu i amerykański miliarder Stan Kroenke zapewnił Mikela Artetę o przekazaniu mu pokaźnych środków na wzmocnienia drużyny przed nowym sezonem. Do dyspozycji Hiszpana ma być nawet 180 milionów funtów.

Na liście życzeń Arsenalu ma znajdować się trzech zawodników – Alexander Isak z Realu Sociedad, Dominic Calvert-Lewin z Evertonu i Ruben Neves z Wolverhamptonu. Pierwszy z nich ma swoim kontrakcie klauzulę odstępnego z kwotą 75 milionów funtów, drugi wyceniany jest na 60 milionów funtów, natomiast trzeci mógłby być dostępny za 45 milionów funtów.

