fot. Pogoń Szczecin Na zdjęciu: Pontus Almqvist

Pogoń Szczecin ogłosiła pierwszy transfer przed startem nowej kampanii. Szeregi Portowców na zasadzie wypożyczenia zasilił Pontus Almqwist. Szwed wzmocnił Portowców w ataku, podpisując umowę co końca czerwca 2023 roku.

Pogoń Szczecin w najbliższy czwartek zaczyna zmagania w europejskich pucharach. Tymczasem tuż przed starciem z KR Reykjavik trzecią ekipą ostatniego sezonu w PKO Ekstraklasie wzmocnił nowy napastnik.

Oficjalna strona internetowa Portowców poinformowała, że szeregi drużyny wzmocnił Pontus Almqvist. Polski klub skorzystał z możliwości, że piłkarz zawiesił swoją umowę z rosyjskim Rostovem z powodu trwającej wojny na Ukrainie.

“Nowym zawodnikiem Pogoni Szczecin został Pontus Almqvist. Szwedzki napastnik trafił do Dumy Pomorza na roczne wypożyczenie. Transfer czasowy jest możliwy dzięki najnowszym regulacjom FIFA, pozwalającym zawodnikom występującym w lidze rosyjskiej na zawieszenie umowy i zmianę klubu do końca czerwca 2023 roku. To pierwszy letni transfer do klubu” – czytamy w oficjalnym komunikacie opublikowanym w oficjalnym komunikacie prasowym Pogoni.

W ostatniej kampanii 22-letni piłkarz wystąpił łącznie w 29 spotkaniach, notując w nich trzy trafienia i cztery asysty. Almqvist w swoim piłkarskim CV ma też takie kluby jak Utrecht, czy IFK Norrkoeping. Okazję do debiutu w lidze niewykluczone, że piłkarz otrzyma już w boju przeciwko z Widzewem Łódź, który odbędzie się 17 lipca o 17:30.

