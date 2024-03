Neymar przeżywa trudne chwile, ale nie zamierza się załamywać. Brazylijczyk po zakończeniu przygody z Al-Hilal pragnie wrócić do Barcelony - donosi "Bar Canaletes"

Neymar od kilku miesięcy przebywa w Arabii Saudyjskiej

Brazylijczyk nie zamierza jeszcze kończyć piłkarskiej kariery

Po odejściu z Al-Hilal pragnie wrócić do Barcelony

Neymar wróci do Barcelony? Szokujące wieści

Minionego lata Neymar zdecydował się podążyć bardzo popularnym kierunkiem i przeniósł się do Arabii Saudyjskiej. Paris Saint-Germain chciało go pożegnać, lecz nie mogło znaleźć chętnego. Po 32-letniego Brazylijczyka finalnie zgłosiło się Al-Hilal, płacąc jemu oraz paryżanom olbrzymie pieniądze.

Niedługo po przeprowadzce do Arabii Saudyjskiej Neymar naderwał więzadła krzyżowe, wypisując się z gry na wiele miesięcy. Mając na uwadze, że w ostatnich latach namnożyły się jego problemy zdrowotne, kibice spodziewali się raczej, że jego piłkarska kariera bezwzględnie zbliża się do końca. Pojawiają się nawet głosy, że Al-Hilal chce z niego przedwcześnie zrezygnować.

“Bar Canaletes” przekazało bardzo zaskakujące wieści dotyczące przyszłości Neymara. Ma on regularnie rozmawiać z Joanem Laportą, czyli prezesem Barcelony. Obaj panowie pozostają w dobrych stosunkach, co mogłoby pomóc Brazylijczykowi wrócić do Blaugrany. Pragnie tego po zakończeniu przygody z Al-Hilal.

Neymar grał dla Barcelony w latach 2013-2017. Później zdecydował się na historyczny transfer do Paris Saint-Germain, bijąc tym samym wszelakie rekordy.

