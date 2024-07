Szejkowie wykazują zainteresowanie zawodnikiem Chelsea

Kepa Arrizabalaga wygląda na to, że wkrótce znów zmieni barwy klubowe. Dziennikarz Rudy Galetti przekonuje, że Hiszpan może zasilić szeregi jednej z ekip w Arabii Saudyjskiej.

fot. Andrew Orchard sports photography / Alamy Na zdjęciu: Kepa Arrizabalaga

Kapa Arrizabalaga może trafić do Al-Ittihad

Kepa Arrizabalaga to 13-krotny reprezentant Hiszpanii, który w ostatnim sezonie bronił barw Realu Madryt. Do giganta La Liga zawodnik był wypożyczony na jeden sezon, na co wpływ miała kontuzja Thibauta Courtoisa. Tymczasem ciekawe wieści na temat gracza przekazał dziennikarz Rudy Galetti.

Źródło przekonuje, że Kepa nie znajduje się w planach Eno Mareski na nową kampanię. Tym samym wszystko wskazuje na to, że dni zawodnika w Chelsea są policzone. Niewykluczone, że kolejny etap kariery piłkarskiej Hiszpana będzie miał miejsce na bliskim wschodzie.

Znany insider podał, że Kepa może dołączyć do Al-Ittihad. Saudyjski klub jednak nie nie ma tylko gracza The Blues na swoim celowniku. Na liście życzeń Al-Ittihad znalazł się również Bento, będący głównym celem klubu. Niemniej 29-letni Hiszpan jest ciekawą alternatywą. Udane występy Kepy w szeregach Los Blancos wzmocniły jego kandydaturę jako jeden z kluczowych transferów klubu z Arabii Saudyjskiej. Bez wątpienia opcja gry w Al-Ittihad może być ciekawym doświadczeniem dla gracza.

Kepa trafił do Chelsea w sierpniu 2018 roku za 80 milionów euro z Athletic Bilbao. W ostatniej kampanii na wypożyczeniu w Realu Madryt zawodnik wystąpił łącznie w 14 meczach ligi hiszpańskiej i jednym w Pucharze Króla. Stracił w nich 10 bramek i osiem razy zachował czyste konto.

