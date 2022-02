Legia będzie miała nowego bramkarza

PressFocus Na zdjęciu: Richard Strebinger

W piątek do Warszawa przyleci austriacki bramkarz Richard Strebinger. Jak informuje Piotr Koźmiński z serwisu WP Sportowe Fakty 29-letni bramkarz ma jutro przejść testy medyczne i podpisać kontrakt z Legią Warszawa, która od dłuższego czasu poszukuje zawodnika na tą pozycję.

Richard Strebinger zostanie nowym bramkarzem Legii Warszawa

Austriak w piątek przejdzie testy medyczne i podpisze kontrakt ze stołecznym klubem

Bramkarz prawdopodobnie zadebiutuje już za tydzień w meczu z Wisłą

Strebinger z szansą na natychmiastowy debiut

Zawodnik Rapidu Wiedeń był już obecny w Warszawie podczas przegranego przez stołeczny klub meczu z Wartą Poznań. Strebinger szybko z trybun może przenieść się na boisko. Jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego to Austriak powinien zadebiutować w warszawskiej Legii już w przyszłym tygodniu w spotkaniu PKO Ekstraklasy z Wisła Kraków.

Na trzy mecze zawieszony został Artur Boruc, dlatego Richard Strebinger na dzień dobry staje przed szansą, aby na stałe wskoczyć między słupki Legii Warszawa.

Jak informuje Piotr Koźmiński warszawski klub prace nad tym transferem rozpoczął już w grudniu, więc trzeba przyznać, że negocjacje trwały dosyć długo. Bramkarz wybierał nowy klub nie tylko pod względem sportowym. Austriakowi zależało też na odpowiednim otoczeniu, a Warszawa miała go przekonać do transferu. Dziennikarz informuje o jeszcze jednej ciekawej rzeczy. Strebinger ma ważny kontrakt z Rapidem do lata tego roku, jednak Legia nie będzie musiała płacić za ten transfer.

29-letni Austriak w Rapidzie Wiedeń grał od 2015 roku, jednak w ostatnim czasie pełnił rolę rezerwowego. Do Wiednia trafił z Werderu Brema. Na poziomie Bundesligi wystąpił tylko w dwóch meczach, w których puścił aż sześć goli. Miał też epizod w 3.Bundeslidze oraz był związany z rezerwami Herthy Berlin.

Zobacz także: Artur Boruc. Kiedy to wszystko się tak zepsuło?