Steven Gerrard chce obrońcę Liverpoolu

Aston Villa przygląda się sytuacji obrońcy Liverpoolu Joe Gomezowi i wyraża chęć pozyskania defensora podczas letniego okienka transferowego. Zespół prowadzony przez Stevena Gerrarda był w ostatnim czasie łączony z transferem 24-letniego gracza The Reds ze względu na jego małą ilość występów na Anfield Road.

Aston Villa chciałaby pozyskać obrońcę Liverpoolu

Joe Gomez nie dostaje zbyt wielu szans na grę w trwającej kampanii

The Telegraph donosi jednak, że ani klub ani zawodnik nie chcą kończyć współpracy

Joe Gomez nie chce opuszczać Liverpoolu

Według doniesień z Anglii Steven Gerrard jest gotowy odświeżyć swoje stare kontakty w drużynie Liverpoolu, aby pomóc w sprowadzeniu Gomeza na Villa Park, gdy otworzy się okno transferowe.

Po kryzysie w Liverpoolu związanym z dużą ilością kontuzji w zeszłym sezonie, w obecnych rozgrywkach Jurgen Klopp ma dostępnych czterech środkowych obrońców. Joel Matip, Virgil Van Dijk, Ibrahim Konate i Joe Gomez walczą o dwa miejsca w centrum defensywy. Doprowadziło to do tego, że 24-latek ma problemy z łapaniem się do składu The Reds od czasu jego powrotu do zdrowia po kontuzji kolana.

Gomez wrócił do zdrowia latem, gotowy do gry w nowym sezonie, ale nie otrzymuje zbyt wielu szans na grę w trwającej kampanii. Przed weekendem miał na swoim koncie zaledwie piętnaście minut w Premier League. To się zmieniło w meczu z Norwich City. Środkowy defensor został ustawiony przez Jurgena Kloppa na boku obrony zastępując Trenta Alexandra-Arnolda. Był to pierwszy występ Gomeza od pierwszej minut od 468 dni.

– To był moment, o którym myślałem od dawna – przyznał po meczu Gomez, który na murawie spędził 90 minut. Zdaniem mediów występ 24-letniego gracza pokazał, że menedżer The Reds ma jeszcze w swoich planach Gomeza, o którym w ostatnim czasie mówiło się tylko pod kątem transferu ze względu na brak występów. Latem piłkarzowi zostanie dwa lata kontraktu z klubem z Anfield Road, dlatego byłby to dobry moment na jego sprzedaż.

The Athletic twierdzi, że w tym momencie nie ma żadnych przesłanek, które mówiłyby o tym, że któraś ze stron chciałaby się rozstać. Wiara Kloppa w Gomeza i wystawienie go w składzie na Norwich pokazuje, że Aston Villa może mieć duże problemy z pozyskaniem tego gracza.

