Barcelona rusza po znane nazwisko. Rozpoczęła rozmowy z Chelsea

Raheem Sterling na celowniku Barcelony

Raheem Sterling znalazł się na wylocie z Chelsea, co pośrednio potwierdziła nieobecność Anglika w kadrze meczowej na ostatni mecz z Manchesterem City. Skrzydłowy nie przekonał Enzo Mareski, a trener The Blues przyznał, że drużyna ma zbyt wielu piłkarzy, aby wszyscy mogli grać regularnie i niektórzy muszą odejść. Nie odnosiło się to wprost do Sterlinga, ale oczywiście sugestia wydaje się bardzo jasna.

W związku z tym agenci piłkarza rozpoczęli poszukiwania nowego klubu dla swojego klienta. Sensacyjne informacje przekazał Sergi288, czyli użytkownik platformy X, który bardzo dobrze odnajduje się w sprawach Barcelony. Według niego Duma Katalonii rozpoczęła rozmowy z Chelsea w sprawie transferu Raheema Sterlinga.

FC Barcelona skontaktowała się z Chelsea w sprawie wypożyczenia Sterlinga z obowiązkiem wykupu za 25M funtów. [@Sergi288] — BarcaInfo (@_BarcaInfo) August 19, 2024

Finanse Blaugrany nie pozwalają na natychmiastowy zakup Anglika, ale oferta dotyczy wypożyczenia z obowiązkiem wykupu. Po sezonie 2024/2025 Sterling miałby się przenieść do Hiszpanii za około 25 milionów funtów.

Na pewno jest to okazja, którą Joan Laporta chce szybko wykorzystać. Chelsea i Sterling są zdecydowani na rozstanie, co może się przyczynić do znacznie niższej ceny, niż miałoby to miejsce w innych okolicznościach. Anglik jest kolejnym skrzydłowym łączonym z Barcą. Wcześniej media informowały o zainteresowaniu Blaugrany takimi zawodnikami jak m.in. Nico Williams, Kingsley Coman, czy Luis Diaz.

