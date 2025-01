Sousa mógł nie trafić do Lecha. Namawiał go inny klub z Ekstraklasy

Afonso Sousa od ponad dwóch lat jest piłkarzem Lecha Poznań. W rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet zdradził, że przed podpisaniem kontraktu pisał do niego Michał Świerczewski, czyli prezes Rakowa Częstochowa.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Afonso Sousa

Miałem trzy oferty: z Lecha, Vitorii Guimaraes i Rakowa – mówi Sousa

Lech Poznań latem 2022 roku stawiał nacisk na sprowadzanie nowych zawodników na zasadzie wypożyczenia. Jedynym piłkarzem, który dołączył do Kolejorza na zasadzie transferu definitywnego był Afonso Sousa. Portugalczyk wcześniej występował w barwach Belenenses, które otrzymało za niego ponad milion euro.

Wychowanek akademii FC Porto szybko stał się kluczowym zawodnikiem Lecha Poznań. Co więcej, w miarę upływu czasu wyrósł na gwiazdę PKO BP Ekstraklasy. Do tej pory zgromadził w koszulce Kolejorza 76 spotkań, w których zdobył 13 goli i zaliczył 9 asyst.

W piątek rano w mediach ukazał się wywiad Afonso Sousy na łamach Przeglądu Sportowego Onet. W rozmowie z Sebastianem Staszewskim piłkarz poznańskiego Lecha opowiedział, że zanim podpisał kontrakt z klubem, pisał do niego Michał Świerczewski, czyli prezes Rakowa Częstochowa. Medaliki były jednym z trzech zespołów, które złożyły ofertę za ówczesnego gracza Belenenses.

– Z tego, co wiem, to z Legii nikt nie dzwonił, ale może coś było na rzeczy. Podobno znów zastanawiali się nade mną w Pireusie, chociaż brakowało konkretów. Miałem za to trzy konkretne oferty: z Lecha, Vitorii Guimaraes – która miała ograniczone możliwości finansowe – i Rakowa – powiedział Afonso Sousa w wywiadzie dla Przeglądu Sportowego Onet.

– Dzień przed tym, jak podpisałem kontrakt z Kolejorzem, napisał do mnie Michał Świerczewski. Zachęcał, żebym wybrał jego klub, bez przerwy dzwonił też Goncalo Feio, który pracował wówczas w Częstochowie. Ale ja już podjąłem decyzję. Nagrania z dopingiem kibiców Lecha, które dostałem w specjalnej prezentacji, zrobiły na mnie ogromne wrażenie – dodał zawodnik Lecha Poznań.

W obecnych rozgrywkach Sousa 6 bramek i 5 asysty w 18 występach w Ekstraklasie. Kontrakt z Lechem obowiązuje go do czerwca 2026 roku. Portal Transfermarkt wycenia pomocnika na 3 miliony euro.