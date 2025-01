Mourinho szykuje bombę transferową. Chce gwiazdora Tottenhamu

Heung-Min Son ma ważny kontrakt z Tottenhamem Hotspur tylko do 30 czerwca 2025 roku. Ten fakt chce wykorzystać Jose Mourinho, który widziałby swojego byłego podopiecznego w Fenerbahce Stambuł - czytamy w dzienniku La Gazzetta dello Sport.

CTK / Andrew Orchard sports photography / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho i Heung-Min Son

Son ponownie będzie współpracował z Mourinho?

Kontrakt Heung-Min Sona z Tottenhamem Hotspur obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku, co stawia przyszłość koreańskiego gwiazdora pod znakiem zapytania. Jakiś czas temu w mediach mogliśmy przeczytać, że włodarze londyńskiego klubu zamierzają skorzystać z opcji przedłużenia umowy skrzydłowego o kolejny sezon. Jednak do tej pory nie pojawiła się żadna oficjalna informacja potwierdzająca wspomniane rewelacje prasy.

Zatem drużyny z całego świata bacznie monitorują sytuację 32-latka, który latem może być dostępny na rynku na zasadzie wolnego transferu. Jedną z nich jest Fenerbahce Stambuł – poinformował włoski dziennik “La Gazzetta dello Sport”. Przypomnijmy, że od kilku miesięcy zespołem Żółtych Kanarków opiekuje się Jose Mourinho, który w przeszłości prowadził Tottenham Hotspur. Dlatego Portugalczyk doskonale zna kapitana reprezentacji Korei Południowej i podobno widziałby go w swojej ekipie.

Co ciekawe, Heung-Min Son jest rozchwytywany przez kluby z Turcji, ponieważ przygląda mu się również inny stambulski gigant, a mianowicie Galatasaray. W tym momencie ciężko powiedzieć, czy potentaci znad Bosforu mają jakiekolwiek szanse na sprowadzenie doświadczonego atakującego. Wszystko wskazuje na to, że priorytetem zawodnika będzie pozostanie w drużynie Kogutów, gdzie piłkarz z powodzeniem występuje od sierpnia 2015 roku. W tej kampanii Koreańczyk strzelił 7 goli i zaliczył 6 asyst.