Tajemnicą poliszynela jest, iż Fabian Ruiz praktycznie został już zawodnikiem Paris Saint-Germain. Wszystko wskazuje jednak na to, że to nie ostatni hiszpański pomocnik, który dołączy w najbliższych dniach do mistrza Francji. Ten walczy bowiem o podpis Carlosa Solera, za którego Valencia może otrzymać 17 milionów euro.

Fabian Ruiz ma niebawem zostać oficjalnie ogłoszony nowym graczem PSG

Giganci Ligue 1 chcą jednak przed zamknięciem okna kupić jeszcze jednego Hiszpana

Oferują Valencii 15-17 milionów euro za Carlosa Solera. Nietoperze nie chcą, by ich kapitan odszedł za rok za darmo i mogą zaakceptować tę propozycję

Soler zmieni Walencję na Paryż?

W Paris Saint-Germain zamierzają w końcówce okienka mocno zainwestować we wzmocnienie środka pola. Już tylko detale dzielą Fabiana Ruiza od przywdziania trykotu mistrzów Francji, ale ci nie zamierzają na tym poprzestać. Liczne źródła podają bowiem, że paryżanie w ciągu najbliższych godzin wyślą Valencii ofertę za Carlosa Solera.

Hiszpan jest wysoko ceniony przez Luisa Camposa i trudno się temu dziwić. Mówimy o zdolnym pomocniku, działającym w obrębie obu pól karnych, jednym z kapitanów Valencii i pewnym egzekutorze stałych fragmentów gry. Do tego kwota jego przenosin byłaby śmiesznie niska. Jako że pozostał mu zaledwie rok kontraktu z Los Ches, klub byłby w stanie zaakceptować ofertę rzędu 17 milionów euro. Właśnie tyle Paris Saint-Germain zamierza ponoć przeznaczyć na utalentowanego Hiszpana, który zdecydowanie przerósł swój obecny klub.

La Cadena Cope i Le10Sport są niemal pewne, że do transferu dojdzie w ostatnich dniach okienka. Wcześniej 25-latka łączono, między innymi, z przenosinami do Barcelony.

Soler wystąpił we wszystkich trzech ligowych meczach Valencii w tym sezonie. Strzelił już jedną bramkę.

