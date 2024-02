Santos w przyszłości spróbuje z powrotem sprowadzić Neymara - podaje Daily Mail. Taki ruch wydaje się możliwy dopiero po awansie słynnego klubu do najwyższej klasy rozgrywkowej.

IMAGO / nogueirafoto Na zdjęciu: Neymar

Neymar obecnie pauzuje z powodu poważnej kontuzji

Jego umowa z Al-Hilal wygasa 30 czerwca 2025 roku

Santos ma nadzieję, że 32-latek niedługo wróci do swojego macierzystego klubu

Neymar wróci do domu? Brazylijczycy pracują nad transferem

Santos rozpoczął już prace nad potencjalnym transferem Neymara. Słynny brazylijski klub marzy, żeby z powrotem ściągnąć swojego wybitnego wychowanka. Biało-Czarni ostatnio spadli do drugiej ligi i wydaje się, że taki ruch będzie możliwy dopiero po awansie na najwyższy poziom rozgrywkowy.

Neymar aktualnie przechodzi rehabilitację po tym, jak naderwał więzadło krzyżowe w kolanie. Kontrakt 128-krotnego reprezentanta Canarinhos z saudyjskim zespołem Al-Hilal jest ważny do 30 czerwca 2025 roku. Czy następnym krokiem w jego karierze będzie powrót do Santosu? To się okaże.

Były zawodnik Barcelony oraz PSG w barwach swojej rodzimej ekipy rozegrał 142 spotkania, strzelił 73 bramki i zanotował 37 asyst. Być może w przyszłości jeszcze bardziej poprawi ten dorobek.