Slot traci cierpliwość. Liverpool wysłucha ofert za napastnika

Arne Slot ma za sobą serię rozmów z jedną z gwiazd, informuje portal CaughtOffside. Jeżeli nie przyniosą one skutku, Liverpool jest gotowy sprzedać napastnika.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Slot ostrzegł snajpera

Liverpool znakomicie prezentuje się w tym sezonie. The Reds liderują Premier League, a w Lidze Mistrzów wygrali wszystkie sześć spotkań. Jednak Arne Slot nie jest całkowicie wolny od zmartwień. Wprawdzie podopieczni Holendra imponują skutecznością jako drużyna, ale jeden z piłkarzy ofensywnych mocno rozczarowuje. Tym zawodnikiem jest Darwin Nunez.

Wideo: Liverpool – sezon 2024/25

Reprezentant Urugwaju ma za sobą 24 mecze, w których tylko cztery razy wpisał się na listę strzelców. Liverpool w lecie 2022 roku zapłacił za niego aż 85 milionów euro, a 25-latek przez ponad dwa sezony zdobył łącznie 37 bramek. Wychowankowi Penarolu nie można odmówić ambicji, jednak jego skuteczność mocno szwankuje. Portal CaughtOffside twierdzi, że Nunezowi wyraźnie zakomunikowano, że musi być bardziej konsekwentny i wnosić więcej do zespołu. Zawodnik miał przyjąć to do wiadomości i obiecał poprawić swoją grę.

Jeżeli Darwin w najbliższym czasie nie zdoła przekonać do siebie sztabu szkoleniowego Liverpoolu, Arne Slot pożegna się z nim bez żalu. The Reds chcą odzyskać większą część kwoty zainwestowanej w napastnika i oczekują ofert rzędu 60-70 milionów euro. Kontrakt króla strzelców ligi portugalskiej z sezonu 21/22 (26 goli) obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku. Na razie nikt nie zgłosił się z propozycją transferu Urugwajczyka.