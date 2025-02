Jose Pozo nowym piłkarzem Śląska Wrocław! 🇮🇹



28-letni ofensywny pomocnik dołącza do Śląska na zasadzie transferu definitywnego z z cypryjskiej Karmiotissy i podpisał umowę do końca czerwca 2026 roku.



Witamy we Wrocławiu, @joseangelpozo1! #Pozo2026 🇪🇸 pic.twitter.com/Q5XSNNHCmD