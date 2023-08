IMAGO / Barrington Coombs Na zdjęciu: Jakub Paur

Śląsk Wrocław wkrótce może dokonać kolejnego transferu

Testy sportowe w drużynie Wojskowych przejdzie bowiem Jakub Paur

Pomocnik w ostatnim sezonie grał dla Spartaka Trnawa

Jakub Paur stawi się na testach sportowych w Śląsku Wrocław

Śląsk Wrocław podczas letniego okienka transferowego przeprowadził już aż siedem transferów, a wkrótce może dokonać także ósmego. Jak bowiem podaje współpracownik “Przeglądu Sportowego Onet” – Karol Bugajski, testy sportowe w zespole Wojskowych rozpocznie dzisiaj Jakub Paur.

31-letni Słowak występuje na pozycji środkowego pomocnika, a w sezonie 2022/2023 był zawodnikiem Spartaka Trnawa. W swoim piłkarskim CV posiada również takie drużyny jak AS Trenczyn, MSK Żylina oraz ViOn Zlate Moravce-Vrable. Jeśli Jakub Paur dobrze zaprezentuje się na testach sportowych we Wrocławiu i spodoba się Jackowi Magierze, to prawdopodobnie podpisze kontrakt ze Śląskiem.

Przypomnijmy, że wcześniej na Tarczyński Arenę trafili Aleks Petkov, Mateusz Żukowski, Burak Ince, Kenneth Zohore, Cameron Borthwick-Jackson, Mateusz Górski, a także Kacper Trelowski.