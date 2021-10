Lionel Messi trafił latem do Paris Saint-Germain, ale Diego Simeone marzył, by sprowadzić go do Atletico. Prosił Luisa Suareza o wypytanie swego przyjaciela, ale ten błyskawicznie dogadał się z gigantami Ligue 1.

Lionel Messi zszokował świat, latem przenosząc się z Barcelony do Paris Saint-Germain

O podpisaniu umowy z rodakiem marzył Diego Simeone, kazał nawet Luisowi Suarezowi wybadać grunt

PSG zareagowało jednak bardzo szybko i błyskawicznie dopięło umowę z sześciokrotnym zdobywcą Złotej Piłki

Simeone: Luis Suarez miał wypytać Messiego, co myśli o przenosinach do Atletico

Lionel Messi na początku sierpnia miał przedłużyć kontrakt z Barceloną, ale okazało się, że jest zmuszony do odejścia. W ciągu kilku dni Argentyńczyk doszedł do porozumienia z Paris Saint-Germain, ale nie oznacza to, że nie rozważał innych opcji.

Zawodnika u siebie zapragnął mieć także Diego Simeone.

– Nie dzwoniłem do Leo, ale skontaktowałem się z Luisem Suarezem. Miał dowiedzieć się, co u Messiego, a także czy jest choćby najmniejsza szansa, by przeszedł do Atletico. To trwało może trzy godziny, bo Paris Saint-Germain było skoncentrowane na podpisaniu z nim umowy. Tak więc szansa na współpracę z Messim przepadła. Przed trafieniem do PSG zawsze grał w Barcelonie, nigdy też nie spotkaliśmy się w reprezentacji Argentyny – wyjawił popularny “Cholo”.

Skąd wzięła się myśl, by Messi w ogóle zechciał przejść do Atletico?

– Jeżeli zapytasz mnie, gdzie Messi ma grać, odpowiem, że w drużynie, która chce wygrywać. W zespole, który wie, co musi zrobić, by zwyciężać. Nie ma znaczenia, na jakiej pozycji miałby grać; liczy się drużyna gotowa do triumfów – wytłumaczył Simeone.

Nic dziwnego, że argentyński trener chciałby mieć Messiego po swojej stronie. W 43 meczach przeciwko Atletico, były kapitan Barcelony zanotował 32 gole i dziewięć asyst. Już w piątek 34-latek stanie przed szansą na zdobycie pierwszej bramki w Ligue 1. Jego PSG podejmie u siebie Angers.

Paris Saint-Germain Angers 1.33 5.80 9.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13. października 2021 13:02 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin