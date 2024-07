Sevilla ma nadzieję na wzmocnienie się gwiazdą Barcelony

fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Ansu Fati

Ansu Fati może zamienić FC Barcelonę na Sevillę

Ansu Fati w ostatnim czasie ma kłopot z tym, aby ustabilizować swoją karierę. Wychowanek FC Barcelony w ostatniej kampanii bronił barw Brighton & Howe Albion. Klub z Premier League zakończył jednak współpracę z zawodnikiem z końcem sezonu. Piłkarz wrócił zatem do ekipy z Camp Nou.

Sport podaje natomiast, że Ansu Fati wzbudził zainteresowanie u władz Sevilli. Andaluzyjczycy wierzą, że mogą wykorzystać mocne strony zawodnika. Klub z La Liga opracował tym samym dokładny plan, jak przekonać piłkarza do zmiany klubu. Między innymi mniejsza liczba spotkań i brak gry w europejskich pucharach miałby wpłynąć na to, że Ansu Fati mógłby odzyskać dawną dyspozycję. Sevilla chciałaby zapewnić graczowi odpoczynek i mniejsze obciążenie meczami.

21-letni napastnik jeszcze niedawno był łączony z transferem do Fenerbahce. Ansu Fati ma kontrakt ważny z Barcą do końca czerwca 2027 roku. Zawodnik do pierwszej drużyny Blaugrany trafił z kolei we wrześniu 2020 roku. Jak na razie rozegrał 112 spotkań w ekipie z Camp Nou. Zdobył w niej 29 bramek i zaliczył też 10 asyst.

Sprawdź ostatnie materiały wideo związane z Euro 2024.

Dzisiaj rynkowa wartość piłkarza wynosi 10 milionów euro. Mimo młodego wieku Ansu Fati może się pochwalić ładną karierą. Ma już na swoim koncie mistrzostwo La Liga i triumf w Copa del Rey. Na koncie zawodnika jest też Superpuchar Hiszpanii i wygrana w Lidze Narodów UEFA z reprezentacją Hiszpanii.

Czytaj więcej: Real Madryt dopina bombę transferową, klub wyda miliony euro