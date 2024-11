Liverpool zainteresował się obrońcą klubu z La Liga

fot. Andrew Orchard sports photography / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Loic Bade znalazł się na liście życzeń Liverpoolu

Liverpool aktualnie może mieć powody do zadowolenia. The Reds są liderem Premier League, legitymując się bilansem 25 punktów. W trakcie minionego weekendu ekipa Arne Slota pozostawiła w pokonanym polu Brighton (2:1). Tymczasem według Fichajes.net działacze giganta Premier League mogą spróbować wzmocnić się w obronie, pozyskując gracza z Sevilli.

Źródło podaje, że na radarze The Reds znalazł się Lic Bade. 24-latek to środkowy defensor, leczący aktualnie kontuzję mięśniową. Wcześniej jednak zawodnik dał się zapamiętać z dużej szybkości, a także bardzo dobrą grą głową i świetnym czytaniem gry. To sprawiło, że Bade wzbudził zainteresowanie czołowych europejskich ekip, na czele z Liverpoolem.

Francuz trafił do ekipy z ligi hiszpańskiej w styczniu 2023 roku. Najpierw jednak był tylko wypożyczony do Sevilli. Pół roku później Andaluzyjczycy zdecydowali się na transfer definitywny z udziałem zawodnika, wykładając 12 milionów euro na transakcję.

Bade jest piłkarzem, mającym kontrakt ważny z Sevillą do końca czerwca 2029 roku. Rynkowa wartość zawodnika kształtuje się natomiast w wysokości 20 milionów euro. Gdyby faktem stał się jego transfer do angielskiej ekipy, to mógłby o miejsce w składzie rywalizować na przykład z Virgilem van Dijkiem czy Ibrahimem Konate.

