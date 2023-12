Quique Setien najbardziej znany jest z bardzo nieudanego etapu w FC Barcelonie, a ostatnio prowadził Villarreal. Wiele wskazuje na to, że doświadczony Hiszpan niebawem przeniesie się do Turcji. Tam będzie zmuszony do naprawy licznych problemów w szatni Besiktasu.

IMAGO / Pressinphoto Na zdjęciu: Quique Setien

Quique Setien jest bliski zostania nowym trenerem Besiktasu

Hiszpan może zostać już czwartym szkoleniowcem tureckiej drużyny w tym sezonie

Ostatnio 65-latek pracował w Villarrealu

Setien otrzyma kolejną szansę w Europie? Jest bliski przenosin do Turcji

Quique Setien najbardziej znany jest ze swojego epizodu w FC Barcelonie. Doświadczony trener trafił do stolicy Katalonii w styczniu 2020 roku i zawiódł na całej linii. Punktem kulminacyjnym jego kadencji była druzgocąca porażka z Bayernem Monachium (2:8) w ramach turnieju finałowego Ligi Mistrzów. Później przez ponad dwa lata był bezrobotny. Wrócił do zawodu w październiku 2022 roku, gdy powierzono mu funkcję szkoleniowca Villarrealu. Choć wobec jego pracy stosowano mieszane opinie, dostał możliwość uformowania drużyny na nowy sezon. Jako kapitan Żółtej Łodzi Podwodnej wytrwał jedynie do 5 września.

Wydaje się jednak, że 65-latek tym razem szybko wróci do zawodu. Jak donosi Mundo Deportivo, Setien jest już po pierwszych rozmowach z dyrektorami Besiktasu. W Turcji musiałby zapanować nad chaosem. Zostałby bowiem już czwartym szkoleniowcem Orłów w tym sezonie. O tureckim klubie zrobiło się głośno, gdy po derbach Stambułu odsunięto aż pięciu zawodników. Znany z pobłażliwego charakteru Hiszpan ma zatem wprowadzić do drużyny nieco spokoju i harmonii. Jeżeli obie strony ostatecznie dojdą do porozumienia, niebawem przekonamy się, czy klub postawił na odpowiedniego kandydata w tak trudnym momencie. Obecnie Besiktas zajmuje zaledwie piątą lokatę w Sueper Lig. Do liderującego Fenerbahce traci aż 15 punktów.

