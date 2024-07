Co dalej z Joao Cancelo? Manchester City nie ułatwia sprawy

Joao Cancelo to zawodnik, którego przyszłość wciąż jest niepewna. Mundo Deportivo ostatnio przekazało, że oferta FC Barcelony w sprawie zawodnika nie zainteresowała Man City.

Joao Cancelo (na razie) nie dla FC Barcelony

Joao Cancelo ma za sobą sezon, w którym bronił barw FC Barcelony. Portugalczyk reprezentował barwy ekipy z Camp Nou na zasadzie wypożyczenia z Manchesteru City. Hiszpańska ekipa była na tyle zadowolona z postawy zawodnika, że ma w planach mieć go w swoich szaragach także w kampanii 2024/2025.

Jasne jest, że Joao Cancelo chce definitywnie zakończyć swoją przygodę z klubem z Etihad Stadium. Kłopot jednak w tym, że na dzisiaj nie ma chętnego, który byłby gotów przeznaczyć 30 milionów euro na transakcję z udziałem zawodnika. Wyzwaniem jest też wysoka pensja reprezentanta Portugalii. Według wielu głosów Barca może pozwolić sobie na taki wydatek przy aktualnej sytuacji ekonomicznej.

Joao Cancelo od dłuższego czasu jest natomiast monitorowany przez kluby z Arabii Saudyjskiej. Sam zainteresowany jest jednak bardziej chętny na to, aby wrócić do Włoch. W przeszłości piłkarz bronił już barw Juventusu i Interu Mediolan. Menedżer zawodnika Jorge Mendes kontaktował się już z wymienionymi klubami, aby rozeznać się w sprawie czy jest szansa transferu z udziałem piłkarza do jednej z ekip.

30-latek ma kontrakt ważny z Manchesterem City do końca czerwca 2027 roku. Prawy obrońca w trakcie swojej kariery wygrał między innymi mistrzostwo Włoch z Bayernem Monachium, Interem Mediolan czy Benfiką. Trzy mistrzostwa Premier League wygrał natomiast z Manchesterem City. Na koncie piłkarza jest też triumf w Lidze Mistrzów z The Citizens.

