Kevin De Bruyne jest łączony z przeprowadzką do Arabii Saudyjskiej. Według brytyjskiego dziennika The Mirror agenci belgijskiego pomocnika odbyli rozmowy z tamtejszymi klubami.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne może trafić do Arabii Saudyjskiej

Umowa Kevina De Bruyne z Manchesterem City obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku. To sprawia, że przyszłość 99-krotnego reprezentanta Belgii stoi pod znakiem zapytania. Co więcej, agenci ofensywnego pomocnika prowadzą rozmowy w sprawie potencjalnej przeprowadzki 32-latka do Arabii Saudyjskiej. Według brytyjskiego dziennika “The Mirror” przedstawiciele Kevina De Bruyne są w kontakcie z tamtejszymi klubami.

Kevin De Bruyne skusi się na transfer do Arabii? Tak, wygrał już wszystko 0% Nie, zostanie w Man City 0% Ciężko powiedzieć 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Tak, wygrał już wszystko

Nie, zostanie w Man City

Ciężko powiedzieć

Agenci wychowanka Gentu podobno spotkali się z włodarzami dziesięciu saudyjskich zespołów, między innymi z działaczami najlepszych drużyn Saudi Professional League, czyli Al-Hilal, Al-Nassr oraz Al-Ittihad. Wydaje się więc, że belgijski pomocnik nie wyklucza opuszczenia ekipy The Citizens w nadchodzącym letnim okienku transferowym, a ewentualne przenosiny na Półwysep Arabski są dla niego bardzo konkretną opcją.

Kevin De Bruyne w ostatnim czasie jest również łączony z transferem do Major League Soccer. Gwiazdor Manchesteru City znajduje się bowiem na liście życzeń nowo powstałego klubu – San Diego FC – który w przyszłym sezonie zadebiutuje w amerykańskiej lidze. Etatowy reprezentant Belgii na Etihad Stadium z powodzeniem występuje od sierpnia 2015 roku, gdy przeszedł do Obywateli za 76 milionów euro z Wolfsburga.