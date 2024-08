fot. Michael Bulder / Alamy Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Mourinho ufa Szymańskiemu. Transferu nie będzie?

Sebastian Szymański w debiutanckim sezonie w Fenerbahce pokazał się ze znakomitej strony. Bardzo szybko wyrósł na jednego z liderów swojej drużyny, notując w lidze tureckiej statystyki na poziomie dziesięciu bramek i dwunastu asyst. Niezwłocznie więc zainteresowały się nim czołowe europejskie ekipy, w tym chociażby Tottenham czy Manchester United. Temat transferu przewijał się w mediach już w trakcie zimowego okienka, lecz Fenerbahce nie zamierzało osłabiać się przed walką o mistrzostwo kraju.

Niedawno Szymański był łączony z przeprowadzką do Napoli. Mimo upływu kolejnych miesięcy kwestia przyszłości reprezentanta Polski wciąż pozostaje gorąca. Na temat najbliższych planów wypowiedział się Mariusz Piekarski, agent zawodnika. Zaznaczył, że tego lata nie spodziewa się transferu.

– Turcy podgrzewają te plotki, a media w Polsce je odgrzewają. Tak to działa. W przypadku Sebastiana: on jest bardzo cenionym piłkarzem w Fenerbahçe tak przez władze, jak i trenera Jose Mourinho. Zatem nie wierzę i nie wyobrażam sobie, by do transferu doszło w tym okienku. Jest zbyt ważnym graczem dla drużyny – wyjaśnił agent Szymańskiego w programie “Okno Transferowe”.

Jose Mourinho faktycznie określił Szymańskiego jednym z najważniejszych graczy w całym Fenerbahce. Turecki zespół pragnie zrobić wiele, aby nie dopuścić do utraty 25-latka. W tym sezonie Polak wystąpił we wszystkich pięciu meczach, a na koncie ma jedno trafienie.