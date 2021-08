Saul Niguez tego lata łączony był z wieloma klubami, ale wciąż reprezentuje Atletico. Sytuacja może jednak się zmienić. Hiszpan został zaoferowany klubom Premier League, które mogłyby go pozyskać na korzystnych warunkach.

Saul miał zmienić barwy klubowe tego lata

Hiszpan wciąż reprezentuje jednak Atletico

Sytuacja 26-latka może zmienić się z powodu nieoczekiwanych okoliczności

Saul opuści Atletico?

W letnim oknie transferowym Saula łączono z wieloma czołowymi drużynami w Europie. Hiszpan miał być częścią wymiany Atletico i Barcelony. Na jej zasadzie Hiszpan przeniósłby się na Camp Nou. Z kolei Antoine Griezmann wróciłby do Madrytu. W pewnym momencie wydawało się, że finalizacja ten transakcji jest kwestią czasu. Finalnie do niej nie doszło.

Saul pozostał w Atletico, chociaż te wyraziło zgodę na odejście 26-latka. Hiszpan był i wciąż jest na celowniku kilku klubów z Premier League. Chętnie sprowadziłyby one środkowego pomocnika w swoje szeregi. Problemem okazały się jednak finanse. Saul wyceniany jest na 40 milionów euro, a tyle nikt nie chce zapłacić. Na kilka dni przed końcem okna transferowego nastąpił ciekawy zwrot akcji.

Według informacji, które przekazał The Telegraph, Saul został zaoferowany kilku klubom z Premier League. Nie zostały one wymienione z nazwy, ale można domyślić się o jakie drużyny chodzi. W kontekście pozyskania 26-latka wymieniano: Manchester United, Chelsea oraz Liverpool. Saul ma być dostępny na zasadzie wypożyczenia, co znacząco zmienia postać rzeczy. Szczególnie zainteresowani powinni być The Reds, który umiarkowanie wydają pieniądze. Sprawę tę poważnie przemyśleć mogą również The Blues. Londyńczycy czekają na okazję, a taka ewidentnie się zdarzyła. Z kolei na Old Trafford pozostaje Paul Pogba, co prawdopodobnie wyklucza wypożyczenie Saula.

