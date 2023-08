Źródło: The Guardian

Źródło: The Guardian

IMAGO/Mike Egerton Na zdjęciu: Aleksandar Mitrovic

Aleksandar Mitrovic nalega na opuszczenie Fulham

Serb porozumiał się już z potencjalnym nowym pracodawcom

Al Hilal zamierza poprawić swoją ofertę za napastnika

Al Hilal idzie po snajpera z Premier League. Trwają rozmowy

Al Hilal to jeden z czterech gigantów w Arabii Saudyjskiej. Piłkarzami tego klubu są: Neymer, Malcom, Ruben Neves, Sergej Milinkovic-Savic, czy Kalidou Koulibaly. Do tej ekipy może dołączyć Aleksandar Mitrovic.

Serbski napastnik podchodzi ochoczo do gry w Al Hilal. Mitrovic próbował nawet wymusić transfer do ligi saudyjskiej. Fulham nie przystało jednak na ofertę w wysokości 25,5 miliona funtów.

The Guardian informuje, że Al Hilal przybliża się do zakontraktowania serbskiego snajpera. Saudyjczycy podchodzą optymistycznie do transferu, którego kwota przekroczy prawdopodobnie 40 milionów funtów. Mitrovic jest już dogadany z Al Hilal.

Czytaj także: Ederson na celowniku wchodzącej potęgi. Gwiazdy już czekają