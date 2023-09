Źródło: The Sun

Manchester United ostatnio nie może liczyć na Jadona Sancho. Wydawało się, że zawodnik może rozstać się z klubem z Old Trafford. Wpływ na to mogły mieć nie najlepsze relacje zawodnika z trenerem Erikiem ten Hagiem. Tymczasem ciekawe wieści na temat piłkarza przekazał The Sun.