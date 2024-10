fot. News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot i Mohamed Salah

Karm Adeyemi ma zastąpić Mohameda Salaha w Liverpoolu

Liverpool latem 2025 roku może wydać duże pieniądze na to, aby wzmocnić się w ofensywie. W związku z tym, że Mohamed Salah ma kontrakt ważny z przedstawicielem Premier League do końca czerwca 2025 roku, to władze klubu już myślą o znalezieniu następcy 32-latka. Ciekawe informacje przekazał Bild.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Źródło twierdzi, że ekipa z Anfield Road jest już przygotowana na wydanie konkretnej sumy na następcę reprezentanta Egiptu. Liverpool ma przeznaczyć 50 milionów euro na transfer z udziałem Karima Adeyemiego z Borussii Dortmund. To ma być główny kandydat do gry w angielskiej ekipie.

22-letni zawodnik aktualnie z powodzeniem występuje w Niemczech. Adeyemi dołączył do ekipy z Signal Iduna Park za 30 milionów euro z RB Salzburg. Wcześniej występował też w FC Liefering. W tej kampanii reprezentant Niemiec błyszczy skutecznością. Rozegrał jak na razie osiem spotkań, w których strzelił pięć goli i zaliczył też pięć asyst.

Adyemi co prawda przekonywał niejednokrotnie, że czuje się w klubie z Dortmundu bardzo dobrze. Zawodnik nie ukrywał zresztą, że od dziecka jest fanem BVB. Jeśli jednak pojawi się konkretna propozycja, to niewykluczone, że to będzie decydujący czynnik na to, aby zawodnik wykonał kolejny krok w piłkarskiej karierze. Dzisiaj rynkowa wartość Adeymiego kształtuje się w wysokości 28 milionów euro.

Czytaj więcej: Man City chce napastnika. Ma być alternatywą dla Haalanda