Mohamed Salah w dalszym ciągu nie porozumiał się z Liverpool FC w sprawie nowej umowy. Przy okazji egipski napastnik zaprzeczył, jakoby miał zbyt wygórowane oczekiwania finansowe.

Umowa Mohameda Salaha z Liverpool FC wygasa 30 czerwca 2023

Zdaniem brytyjskich mediów powodem są kosmiczne oczekiwania finansowe Egipcjanina

Salah przekonuje, że na Anfield Road chciałby być po prostu doceniany

To nie są spotkanie przy herbatce

Umowa egipskiego gwiazdora z Liverpool FC wygasa co prawda dopiero w 30 czerwca 2023 r., ale władze The Reds wolałyby się zabezpieczyć na przyszłość. Tym bardziej, że ofert dla Mohameda Salaha nie brakuje. Od dawna o jego osobę usilnie zabiegają przede wszystkim FC Barcelona i Real Madryt. Dla działaczy z Anfield Road przedłużanie umów na długo przed wygaśnięciem poprzedniej, to zresztą stała praktyka. Salah bowiem obecnie trwający kontrakt podpisał już w 2018 r.

Egipcjanin jest w sezonie 2021/2022 w wyśmienitej formie. Do tej pory, we wszystkich rozgrywkach strzelił już 23 gole. Jest więc na najlepszej drodze do tego, aby pobić swój indywidualny rekord z kampanii 2017/2018 (44 trafienia). Nic dziwnego zatem, że władzom Liverpoolu zależy na czasie.

Na razie jednak do osiągnięcia porozumienia między klubem, a zawodnikiem droga daleka. Menedżer LFC, Juergen Klopp nie wydaje się być przerażony tym faktem. Niemiecki menedżer niedawno stwierdził, że przedłużenia umowy nie da się osiągnąć w czasie spotkania przy filiżance herbaty. Brytyjskie media donoszą jednak, że finansowe oczekiwania Salaha zdecydowanie przekraczają możliwości 19-krtonych mistrzów Anglii. Główny zainteresowany, na łamach GQ Magazine stanowczo jednak temu zaprzeczył.

Wszystko w rękach Liverpool FC

– Chcę zostać w Liverpool FC, ale przedłużenie umowy jest nie tylko w moich rękach, ale również i w rękach klubu – przyznał 73-krotny reprezentant Egiptu. – Oni wiedzą, czego chcę. Nie proszę o szalone rzeczy. Chodzi po prostu o to, że gdy o coś prosisz, a klub ci to daje, pokazuje, że docenia co dla niego zrobiłeś.

– Jestem tu już piąty rok i klub znam bardzo dobrze. Kocham naszych fanów, a fani kochają. Administracja klubu z kolei jest poinformowana o mojej sytuacji. Wszystko zatem teraz leży w ich rękach – dodał.