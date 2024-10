Mohamed Salah niebawem może otrzymać ofertę z Paris Saint-Germain. Jak donosi portal The Sun, gwiazdor Liverpoolu jest kuszony przez paryski klub trzyletnim kontraktem.

Źródło: The Sun

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Paris Saint-Germain kusi Salaha, chcą mu zaoferować trzyletni kontrakt

Mohamed Salah w najbliższym czasie będzie musiał podjąć kluczową decyzję w kontekście przyszłości. Jego umowa z Liverpoolem obowiązuje tylko do czerwca 2025 roku. Na ten moment nadal nie wiadomo czy obie strony będą chciały kontynuować współpracę.

Ze względu na wygasającą umowę czołowe kluby w Europie przyglądają się sytuacji Salaha i oceniają zasadność transferu. Jedną z drużyn, która chciałaby mieć reprezentanta Egiptu u siebie jest Paris Saint-Germain. Francuski gigant przed sezonem rozstał się z Kylianem Mbappe i do tej pory nie sprowadził jego następcy. Paryżanie w 32-latku widzą nie tylko nową gwiazdę, ale również główną postać projektu na najbliższe lata. Według portalu The Sun klub z Ligue 1 jest gotów zaoferować skrzydłowemu trzyletni kontrakt.

Nie wiadomo jednak jak na zainteresowanie ze strony PSG zareaguje sam Mohamed Salah. Inne źródło w postaci dziennikarza Graeme Bailey’ego uważa, że Egipcjanin nie będzie chciał występować w żadnym innym klubie w Europie niż Liverpool.

Salah trafił na Anfield Road latem 2017 roku. Liverpool zapłacił wówczas AS Romie 42 mln euro. Od momentu dołączenia do klubu wystąpił w ponad 350 meczach, w których zdobył 216 bramek i zaliczył ponad 90 asyst. Z The Reds sięgnął m.in. po triumf w Lidze Mistrzów oraz Premier League.