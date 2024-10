Salah ma plan na przyszłość. W tych klubach gwiazda Liverpoolu nie zagra

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Liverpool otrzymał wiadomość, Salah zostanie albo opuści Europę

Liverpool doprowadził do sytuacji, gdzie po zakończeniu sezonu z klubem może pożegnać się trzech kluczowych zawodników. Wśród nich znajdują się Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk oraz Mohamed Salah. W przypadku reprezentanta Egiptu w przeszłości sugerowano, że może dołączyć do innego europejskiego giganta. Wśród drużyn zainteresowanych usługami skrzydłowego wymieniano Real Madryt i Paris Saint-Germain. Choć zawodnik nie podjął jeszcze wiążącej decyzji to The Reds otrzymali ważną wiadomość ws. przyszłości 32-latka.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Jak donosi portal TeamTalk zawodnik nie wiąże swojej przyszłości z innym europejskim gigantem niż Liverpool. Wychodzi więc na to, że mimo zainteresowania ze strony Realu czy Paris Saint-Germain zawodnik obierze zupełnie inny kierunek. Obecnie dziennikarz Graeme Bailey uważa, że szanse na pozostanie Mohameda Salaha w The Reds wynoszą 50 na 50. Jego zdaniem gracz albo zostanie w klubie, albo wybierze ofertę od jednego z czołowych klubów z Saudi Pro League.

– Być może spodobałaby mu się Hiszpania, ale myślę, że jeśli zdecyduje się odejść, prawdopodobnie wybierze projekt w Arabii Saudyjskiej – powiedział Graeme Bailey w rozmowie z portalem Rousing the Kop.

Salah w Liverpoolu spędził jak na razie siedem lat, bowiem do klubu trafił latem 2017 roku z AS Romy za 42 miliony euro. Łącznie rozegrał w koszulce The Reds 357 spotkan, w których zdobył 216 bramek i zaliczył 93 asysty.