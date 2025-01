fot. MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Trener Al-Hilal wierzy w transfer Salaha

Mohamed Salah nie może być pewny swojej przyszłości. Rozgrywa znakomity sezon i prowadzi Liverpool do mistrzostwa Anglii, co może się okazać pięknym zakończeniem jego wieloletniej przygody na Anfield. Wiążący obie strony kontrakt wygasa bowiem pod koniec czerwca, a dotychczasowe rozmowy nie przyniosły zamierzonego rezultatu. Egipcjanin kilkukrotnie sugerował, że chciałby dalej grać dla The Reds, ale ma konkretne żądania, które muszą zostać spełnione. Klub nie godzi się na oczekiwane wynagrodzenie i długość nowej umowy. Sprawa nie jest jeszcze przesądzona, ale z każdym tygodniem gwiazdor oddala się od Liverpoolu, co nie przypada do gustu kibicom, którzy liczą, że będą go dalej oglądać w barwach swojej ukochanej drużyny.

Sytuacja Salaha budzi wielkie zainteresowanie na rynku transferowym. Na ten moment uchodzi on za potencjalnie najlepszego gracza na świecie i faworyta do zdobycia Złotej Piłki. Okazuje się jednak, że bliżej mu do opuszczenia Europy, jeśli nie będzie mógł kontynuować kariery w Liverpoolu. Za medialnego faworyta uchodzi Al-Hilal, które od dawna próbuje sprowadzić go do Arabii Saudyjskiej. W zespole miałby zastąpić Neymara – ten nie został zgłoszony do rozgrywek i zapewne jest szykowany do odejścia.

Trener Al-Hilal Jorge Jesus zasugerował, że Salah faktycznie może latem trafić do saudyjskiej ekipy. Hitowy transfer zimą jest natomiast wykluczony. Przynajmniej do końca sezonu Egipcjanin pozostanie zawodnikiem Liverpoolu.

🚨🇸🇦 Al Hilal manager Jorge Jesus on interest in Mo Salah: “Salah or other big names won't come this winter… but maybe this summer”. pic.twitter.com/LOaCMnIttE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 17, 2025