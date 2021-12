PressFocus Na zdjęciu: Bukayo Saka

Według ostatnich doniesień, Bukayo Saka może rozważyć odejście z Arsenalu, by walczyć o najważniejsze trofea. Kanonierzy mogą niebawem stracić swoją gwiazdę, której sytuacji bacznie przygląda się Liverpool.

Bukayo Saka w bieżącym sezonie wyrósł na jedną z największych gwiazd Arsenalu

Anglik rozważa ponoć odejście ze swojego macierzystego klubu, jeśli nie będzie mógł w nim konkurować o najwyższe cele

Zainteresowanie 20-latkiem wyraził Liverpool. Klopp chwalił gracza, a sam klub zamierza odmłodzić linię ataku

Saka chce sięgać szczytów. Jak nie w Londynie, to w Liverpoolu?

Bukayo Saka ma za sobą fantastyczny rok. Wraz z reprezentacją Anglii pojechał na Euro 2020, gdzie odegrał istotną rolę, a ostatecznie sięgnął po srebrny medal. Zaczął regularnie występować w Arsenalu, a w pierwszej połowie bieżącego sezonu był już kluczową postacią dla Mikela Artety. 20-latek nie zamierza na tym poprzestawać. Jego celem jest walka o najważniejsze trofea. I choć jest wychowankiem londyńskiego klubu, może spełnić te ambicje gdzie indziej.

Sytuacji Saki przygląda się Liverpool. Juergen Klopp w przeszłości mocno chwalił skrzydłowego, a The Reds przygotowują się do odmłodzenia swojej linii ataku. Nie ulega wątpliwości, że obecnie to zespół znad Mersey jest większym gwarantem walki o Ligę Mistrzów czy Premier League niż Arsenal. Sprowadzenie skrzydłowego nie byłoby jednak łatwe do przeprowadzenia. Jego kontrakt wygasa dopiero w 2024 roku. Portal Transfermarkt wycenia go na 65 milionów euro, ale wiemy, że w przypadku Anglików kwoty zwykle są zawyżone.

W bieżącym sezonie 20-latek rozegrał już 19 spotkań w lidze. Zanotował w nich pięć bramek i cztery asysty.

