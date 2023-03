PressFocus Na zdjęciu: Sacha Boey

Sacha Boey może latem zmienić barwy klubowe

Nominalną pozycją 22-latka jest prawa obrona

Zawodnik urodzony we Francji może wkrótce reprezentować Kamerun

Sacha Boey w kręgu zainteresowań Arsenalu oraz Milanu

Sacha Boey to 22-letni zawodnik Galatasaray. Obrońca zbiera w tym sezonie dobre recenzje w lidze tureckiej i przykuł uwagę Arsenalu oraz Milanu. To właśnie te dwa wielkie kluby prawdopodobnie stoczą walkę o podpis na kontrakcie wychowanka Stade Rennes.

Młodzieżowy reprezentant Francji występuje na pozycji prawego obrońcy. A właśnie Arsenal oraz Milan planują wzmocnić przed następnym sezonem tą boiskową rolę. 22-latek dał się poznać w Turcji jako pracowity zawodnik na każdym metrze kwadratowym boiska. Z działaniem w obronie nie ma największych problemów, a do tego potrafi podłączyć się w akcję ofensywną. W obecnych rozgrywkach tureckiej Super Ligi zgromadził na koncie dwie asysty.

Piłkarz urodził się we Francji. Aczkolwiek w przyszłości może reprezentować Kamerun na arenie międzynarodowej. Już dwa lata temu otrzymał powołanie kadry popularnych “Nieposkromionych Lwów”, ale do dziś zwleka z podjęciem wyborem. W Kamerunie miałby zdecydowanie większą szansę przebicia się do reprezentacji.

