PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Ruchu Chorzów

Oficjalnie: Jehor Cykało wzmocnił Ruch Chorzów

Ruch Chorzów we wtorkowe południe potwierdził pierwsze zimowe wzmocnienie. Do zespołu prowadzonego przez Dawida Szulczka trafił na zasadzie wolnego transferu Jakub Bielecki. Pierwszoligowiec nie zwalnia tempa i tego samego dnia potwierdził drugi transfer. Na pokład Niebieskich trafił nowy defensor.

Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej Ruch Chorzów potwierdził przyjście Jehora Cykało. Ukraiński obrońca trafił do drużyny pierwszoligowca na zasadzie wypożyczenia z FK Teplice. Niebiescy jednak w umowie z czeskim klubem zapewnili sobie opcję pierwokupu 23-latka.

– Kiedy usłyszałem o możliwości przejścia do Ruchu, moja pierwsza myśl była taka, że z niej skorzystam. Mój cel to praca i pokazanie tego, co potrafię. Moją ulubioną pozycją jest środek obrony, ale mogę grać nawet w ataku, bo decyzja należy do trenera. Chcę z Ruchem odnosić zwycięstwa – powiedział Jehor Cykało na łamach strony klubowej.

Ukraiński defensor jest wychowankiem klubu Kolos. Jednak jako 19-latek przeniósł się do Czech, gdzie początkowo trafił do Tatrana Rakovnik. W 2023 roku Jehor Cykało trafił do FK Teplice, gdzie występował do tej pory. W barwach tego zespołu zaliczył łącznie 31 występów i zdołał strzelić dwa gole, a także zaliczyć jedną asystę.