Mychajło Mudryk stał się największą gwiazdą Szachtara Donieck, a jego transfer do czołowej europejskiej ligi jest już przesądzony. Głównym faworytem w wyścigu o ukraińskiego skrzydłowego jest Arsenal.

Mychajło Mudryk może pochwalić się dorobkiem na poziomie ośmiu trafień oraz ośmiu asyst

W swoich szeregach widzą go czołowe europejskie kluby

Sam zawodnik z szacunkiem odnosi się przede wszystkim do Arsenalu, który jest faworytem w tym wyścigu

Mudryk chce dokonać mądrego wyboru

Na początku sezonu Mychajło Mudryk znalazł się na ustach wszystkich kibiców. To za sprawą jego udanej kampanii w rozgrywkach Ligi Mistrzów, gdzie w fazie grupowej strzelił trzy bramki i zaliczył dwie asysty. Dołożył do tego dobrą grę na krajowym podwórku, przez co wzbudził zainteresowanie ze strony wielu uznanych europejskich ekip. Łącznie uzbierał już osiem trafień oraz osiem asyst.

Media nie mają wątpliwości, że to dla 21-latka ostatnie miesiące w barwach Szachtara Donieck. Władze klubu wyceniają go na ogromne pieniądze i oczekują nawet 60 milionów euro. Wśród jego potencjalnych pracodawców wymienia się przede wszystkim Arsenal. Sam zawodnik z szacunkiem wypowiada się o tym zespole i przekonuje, że wybrałby Kanonierów nad Real Madryt, jeśli tylko miałby zagwarantowaną grę w wyjściowej jedenastce.

– Sprawdzam regularnie wyniki Arsenalu i wiem dokładnie, kiedy grają. Oglądam dodatkowo regularnie jego mecze. Podoba mi się dynamiczny styl gry tej drużyny. Kontrolują przebieg spotkania, wymieniając długo piłkę między sobą. Zdobywają też dużo bramek.

– Najpierw chciałbym wiedzieć od głównego trenera, że nawet jeśli nie będę gwarantowanym starterem, że otrzymam szansę. Zasadniczo muszę usłyszeć bezpośrednio od menedżera, jaką przewiduje moją rolę u jego boku. Z czysto hipotetycznej perspektywy, gdyby była opcja bycia graczem z ławki dla Realu Madryt lub walczącym o pierwszy skład w Arsenalu, wybrałbym Arsenal. To wiąże się z wieloma czynnikami. Styl gry drużyny będzie odgrywał pewną rolę. To jest dla mnie bardzo ważne – powiedział Mudryk.

Ukrainiec wypowiedział się w wywiadzie dla dziennikarki Włady Zinczenko, prywatnie żony piłkarza Arsenalu Ołeksandra Zinczenki.

