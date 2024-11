Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Roony Bardghji

Roony Bardghji wzbudza zainteresowanie gigantów

Roony Bardghji błyszczał w barwach Kopenhagi podczas poprzedniego sezonu, co przykuwało uwagę kilku europejskich gigantów. Następnie utalentowany zawodnik niestety zerwał więzadło krzyżowe w kolanie, przez co pauzuje do dzisiaj. Mimo to najlepsze kluby nie porzuciły pomysłu sprowadzenia 19-letniego skrzydłowego i niewykluczone, że złożą oferty za zdolnego piłkarza, gdy ten wreszcie zażegna problemy zdrowotne.

Ekrem Konur ujawnił w mediach społecznościowych, że Roony Bardghji wciąż znajduje się pod lupą takich potentatów jak Juventus, Chelsea oraz Manchester City. Zatem reprezentant Szwecji może kontynuować swoją karierę w Serie A lub Premier League. Prawego napastnika uważa się za wielki talent i wydaje się, że pobyt w Kopenhadze jest tylko krótkim przystankiem w karierze niezwykle perspektywicznego atakującego.

Roony Bardghji z powodzeniem przywdziewa koszulkę duńskiej drużyny od lipca 2020 roku, gdy przeprowadził się na Parken na zasadzie wolnego transferu ze swojego macierzystego klubu, Malmo FF. W styczniu 2022 roku skrzydłowy awansował do pierwszego zespołu Kopenhagi, w którym błyskawicznie zyskał zaufanie trenera ekipy Lwów, czyli Jacoba Neestrupa. Kontrakt Szweda obowiązuje do końca 2025 roku.

Fachowy portal “Transfermarkt” wycenia Roony’ego Bardghjia na 9 milionów euro.