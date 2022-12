PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Przyszłość Kyliana Mbappe wciąż jest szeroko komentowana mimo, iż w maju podpisał nowy kontrakt z Paris Saint-Germain. Były znakomity napastnik Wayne Rooney uważa, że reprezentant Francji powinien odejść z francuskiego klubu i poszukać wyzwań w innym miejscu.

Wiosną wydawało się, że Mbappe rozstanie się z Paris Saint-Germain i trafi do Realu Madryt. Przyszłość Francuza była jednym z głównych tematów światowych mediów przez kilka tygodni. Sprawa przybrała jednak dość sensacyjnego zwrotu i ostatecznie napastnik zdecydował się pozostać w stolicy Francji.

Wielu uważa jednak, że Ligue 1 jest zbyt mała dla Mbappe. PSG w zasadzie nie ma rywala, z którym mogłoby rywalizować na równym poziomie. Do tej grupy osób zalicza się Wayne Rooney. Anglik, który obecnie trenuje DC United, zespół występujący w MLS, uważa, że wciąż jeszcze młody napastnik powinien zmienić otoczenie.

– Myślę, że powinien opuścić ten klub i iść do Premier League. PSG to wielka drużyna, ale uważam, że w Ligue 1 osiągnął już wszystko, co mógł. Być może Manchester United lub Real Madryt – przyznał Rooney.

Tymczasem Real Madryt wbrew wcześniejszym medialnym doniesieniom nie zrezygnował z transferu Kyliana Mbappe. W ostatnich dniach pojawiły się sugestie, że Królewscy są gotowi zapłacić 150 milionów euro za sam transfer, a kolejne 630 milionów euro przeznaczy na pensję dla zawodnika. W stolicy Hiszpanii wierzą, że Francuz nadal jest chętny do gry w Madrycie, dlatego już wkrótce ponownie mają zarzucić sieci na gwiazdę francuskiej piłki.

