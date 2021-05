Cristiano Ronaldo i jego przyszłość w Juventusie nie jest wciąż do końca jasna. Portugalczyk ma kontrakt z turyńczykami do czerwca przyszłego roku, ale tajemnicą Poliszynela jest to, że jego agent Jorge Mendes sondował temat zmiany klubu przez zawodnika. Informacje w tej sprawie pojawiły się na CalcioMercato.com.

Ronaldo z jedną ofertą na stole?

Cristiano Ronaldo w powszechnej opinii zastanawia się nad swoją przyszłością w Juventusie. Zawodnik był podobno mocno rozczarowany tym, że jego drużynie nie udało się zawojować Ligi Mistrzów w tym sezonie. Pojawiły się w związku z tym różne doniesienia. Popularny włoski serwis piłkarski podsumował wszystkie doniesienia.

Ronaldo znajdował się na celowniku między innymi Realu Madryt. Temat powrotu pięciokrotnego zdobywcy Złotej Piłki do ekipy z Madrytu wydaje się już jednak nieaktualny. Prezydent Królewskich Florentino Perez publicznie oświadczył, że Portugalczyk to już przeszłość i nie ma tematu jego powrotu do klubu ze stolicy Hiszpanii.

Innym kandydatem do pozyskania CR7 mogłoby być Paris Saint-Germain. Najnowsze doniesienia w sprawie przyszłości Kyliana Mbappe i Neymara pozwalają przypuszczać, że jednak zostaną w klubie na dłużej i przedłużą kontrakty. Ponadto paryżanie chcą wykupić Moise Keana z Evertonu, więc miejsca w ofensywie mistrzów Francji dla 36-latka raczej nie będzie.

Powrót do domu też wchodzi grę

Wciąż natomiast jest szansa na to, że Ronaldo wróci do Premier League. Manchester United może jednak zaoferować Portugalczykowi znacznie niższe zarobki, niż te, które piłkarz ma w Juve. Przypomnijmy, że w szeregach Bianconerich dzięki koncernowi FIATA każdego roku na konto Ronaldo wpływa suma ponad 30 milionów euro.

Kluczowe dla przyszłości Ronaldo będzie to, że Juventus wywalczy awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Jeśli tak się stanie, to realnym scenariuszem jest wypełnienie kontraktu przez zawodnika, a może nawet jego przedłużenie. Jeśli jednak Stara Dama nie znajdzie się w elicie, to wówczas konieczne będą cięcia kosztów i tym samym włoski klub będzie zmuszony rozstać się z Ronaldo. Możliwe, że na koniec kariery zawodnik wróci do Sportingu Clube de Portugal, z którego wypłynął na szerokie wody.

Reprezentant Portugalii w tym sezonie Serie A zmierza pewnym krokiem po koronę króla strzelców. W trakcie minionego weekendu zdobył dwie bramki w starciu przeciwko Udinese Calcio. Aktualnie ma na swoim koncie 27 trafień, wyprzedzając drugiego Romelu Lukaku o sześć goli.