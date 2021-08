Cristiano Ronaldo pomyślnie przeszedł w Lizbonie badania medyczne przed finalizacją jego powrotu do Manchesteru United. W piątek Czerwone Diabły poinformowały o osiągnięciu porozumienia z Juventusem w sprawie warunków transferu 36-letniego Portugalczyka.

Cristiano Ronaldo pomyślnie przeszedł badania medyczne przed finalizacją jego transferu do Manchesteru United

Czerwone Diabły w piątek poinformowały o osiągnięciu porozumienia z Juventusem w sprawie transferu Portugalczyka

Transfer Ronaldo – ostatnie formalności

Badania medyczne były tylko formalnością przed finalizacją transferu. Ronaldo zwiąże się ze swoim byłym klubem dwuletnią umową. Aktualnie trwają również prace nad wizą dla portugalskiego zawodnika.

Manchester United zapłaci Juventusowi za Ronaldo około 15 milionów euro plus dodatkowe 8 milionów euro w bonusach. Piłkarz, który badania medyczne przechodził w Lizbonie, wkrótce powinien przyjechać do Manchesteru.

Dla Portugalczyka będzie to powrót na Old Trafford, gdzie występował w latach 2003-2009. W zespole Manchesteru United rozegrał 292 spotkań, zdobywając 118 bramek.

Solskjaer podekscytowany przybyciem Ronaldo

– Jesteśmy podekscytowani całą historią, jaką Cristiano miał w Manchesterze United. Mam nadzieję, że uda nam się załatwić formalności i potwierdzić transfer bardzo szybko. Jest zwycięzcą i wspaniałym człowiekiem. Zawodnicy są podekscytowany, ja również, że będziemy mieli go w swoim składzie. On wnosi coś zupełnie innego. Dodaje więcej pewności siebie i wiary w to, co robimy i co budujemy – powiedział Solskjaer, cytowany przez Sky Sports.

– Wiemy, że jest bardziej doświadczonym zawodnikiem niż wtedy, gdy był tutaj ostatnio. Rozwinął się i zrobił niewiarygodną karierę. Jestem pewien, że podoba mu się ta cała gadka o tym, że “jest za stary”. Uczyńcie to osobistym, a on pokaże, na co go stać – dodał.

Zobacz także: Ronaldo najlepiej opłacanym piłkarzem na Old Trafford