Wciąż nie wiadomo, jaka przyszłość czeka Cristiano Ronaldo. Sytuację Portugalczyka skomentował włoski dziennikarz, ekspert transferowy Fabrizio Romano, który twierdzi, że jeszcze wszystko jest możliwe.

Cristiano Ronaldo wciąż nie potrafi znaleźć nowego klubu

Portugalczyk pragnie opuścić Czerwone Diabły, by grać w Lidze Mistrzów

Sytuację gracza United skomentował Fabrizio Romano

Gorący okres przed Cristiano Ronaldo

Sytuację Cristiano Ronaldo zna każdy, kto choć trochę interesuje się piłką nożną. Gracz Manchesteru United chce opuścić klub z Old TRafford, by grać w Lidze Mistrzów, jednak jak się okazuje nie ma chętnych do zatrudnienia reprezentanta Portugalii. Z każdym tygodniem wykruszały się kluby, który ewentualnie mogłyby spróbować pozyskać Ronaldo.

Czy zatem Portugalczyk ma szansę znaleźć wymarzonego pracodawcę? Głos w tej sprawie zabrał Fabrizio Romano. – W tej chwili mogę zagwarantować, że na sto procent Jorge Mendes próbuje znaleźć rozwiązanie tej sytuacji. Wciąż pracuje za kulisami i przypuszczam, że próbuje zrobić coś podobnego, jak rok temu – stwierdził włoski dziennikarz.

– W pewnym momencie zeszłego lata wydawało się, że transfer Ronaldo jest praktycznie niemożliwy, ale on to zrobił i gracz ponownie trafił do Manchesteru United – dodaje Romano.

– Mendes próbuje znaleźć rozwiązanie rozmawiając z różnymi klubami, również z Napoli, ale sytuacja nie jest łatwa. Były też inne drużyny, jak Bayern, Borussia czy Chelsea. Bardzo się stara, jednak w tym momencie nie ma żadnego przełomu. Mimo to przed zakończeniem okna jeszcze wszystko może się zdarzyć – przyznał.

Przypomnijmy, rok temu 31 sierpnia 2021 roku Cristiano Ronaldo tuż przed zakończeniem okna transferowego trafił z Juventusu do Manchesteru United za 15 milionów euro.

