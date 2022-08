PressFocus Na zdjęciu: Konrad Laimer

W ostatnim czasie dużo mówi się potencjalnym przyjściu nowego pomocnika do Liverpoolu. Fabrizio Romano w wywiadzie dla Wettfreunde przyznał, że The Reds na pewno podejmą próbę wzmocnienia środka pola, ale na rynku transferowym poszukują okazji, dlatego Frenkie de Jong nie trafi na Anfield Road.

Fabrizio Romano uważa, że Liverpool spróbuje sprowadzić nowego pomocnika

The Reds będą jednak szukać okazji na rynku transferowym

Jednym z zawodników łączonych z Anfield Road jest Laimer

Liverpool pracuje nad wzmocnieniem środka pola

Liverpool w ostatnim czasie boryka się ze sporymi problemami kadrowymi, przez co pojawiły się spekulacje, że do The Reds może przyjść nowy zawodnik. Również Jurgen Klopp nieco wymijająco, choć bardzo jednoznacznie wypowiedział się, że chciałby mieć szerszą kadrę.

– Liverpool na pewno spróbuje pozyskać pomocnika. W tej chwili badają wiele możliwości i nie są obecnie na zaawansowanym poziomie rozmów z żadnym zawodnikiem. Widziałem wiele plotek o tym, że Liverpool wybierze Frenkie de Jong, ale oni nie chcą gracza o takiej charakterystyce. Ponadto nie wydadzą 80 milionów euro i szalonej pensji na nowego zawodnika. Oni szukają piłkarza, którego mogą zdobyć za dobrą cenę – twierdzi Fabrizio Romano.

Pojawiły się też doniesienia, że na Anfield Road może trafić Konrad Laimer z RB Lipsk. – Laimer jest dla Liverpoolu jedną z opcji, ale nie jedyną. Transfer jest realny, choć negocjacje z niemieckimi drużynami szczególnie na koniec okienka transferowego są zawsze trudne. Dodatkowo działacze RB Lipsk wielokrotnie twierdzili, że chcą go zatrzymać, co będzie dodatkowym problemem dla Liverpoolu – dodał włoski dziennikarz.

– W moim przekonaniu Laimer byłby idealnym wzmocnieniem dla Liverpoolu, ale do transferu daleko. Jeśli chodzi o najbliższe dni, to mimo spekulacji dotyczących Firmino, nikt nie opuści już The Reds, a klub zrobi wszystko, aby sprowadzić pomocnika – stwierdził Romano.

