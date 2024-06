Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Daniele De Rossi

Morata, Chiesa i Bellanova na liście życzeń Romy

AS Roma jest gotowa na kompletną przebudowę zespołu, przygotowując się na nowe wyzwania po zwolnieniu Jose Mourinho w styczniu. Klub czeka na duże zmiany, gdyż Romelu Lukaku, Sardar Azmoun, Diego Llorente, Renato Sanches i Rasmus Kristensen byli tylko wypożyczeni, a kontrakty Leonardo Spinazzoli i Rui Patricio zbliżają się do końca. Daniele De Rossi, dążąc do stworzenia konkurencyjnego zespołu, wyznaczył cele transferowe, które mają wzmocnić drużynę na kluczowych pozycjach.

Według Tuttomercatoweb, De Rossi ma na oku Alvaro Moratę, który niedawno wyraził swoje niezadowolenie z bycia drugim lub trzecim wyborem w ataku Atletico Madryt. Były napastnik Juventusu ma klauzulę wykupu w wysokości 15 milionów euro, ale może być dostępny na wypożyczenie z opcją wykupu po zakończeniu sezonu.

Nie jest tajemnicą, że zarówno Roma, jak i Napoli po przyjściu Antonio Conte, interesują się skrzydłowym Juventusu, Federico Chiesą. Jego dynamiczny styl gry i doświadczenie mogą okazać się kluczowe dla obu drużyn w nadchodzącym sezonie.

Natomiast na prawej flance kandydatem do wzmocnienia Giallorossich jest Raoul Bellanova, który po imponującym sezonie w Torino zwrócił na siebie uwagę De Rossiego. Skrzydłowy dobrą grą zapracował na powołanie do kadry Włoch na Euro 2024. Według Calciomercato.com, Byki oczekują za Bellanovę kwoty między 20 a 25 milionów euro.

Zobacz również: Kapitan Napoli może trafić do Juventusu. Włoch chce zmienić klub