PressFocus Na zdjęciu: Nicolo Zaniolo

Według włoskich mediów AS Roma przyjęła ofertę Bournemouth za Nicolo Zaniolo. Transfer nie jest jednak przesądzony, ponieważ z decyzją zwleka gwiazdor giallorossich, który priorytetowo traktuje przenosiny do Milanu.

Przyszłość Zaniolo wciąż niepewna

Roma przyjęła ofertę Bournemouth

Włoch wolałby trafić do Milanu

Zaniolo chce transferu do Milanu

Nicolo Zaniolo od kilku dni nie schodzi z włoskich czołówek. Gracz Romy jest bliski opuszczenia klubu w styczniowym okienku transferowym. Wciąż jednak nie wiadomo, do jakiego klubu ostatecznie trafi Włoch.

Prasa spekulowała, że możliwym kierunkiem dla Zaniolo jest Tottenham. Jednak do walki o Włocha włączył się również Milan i to rossonerich gracz Romy traktuje priorytetowo.

W czwartek znany ekspert transferowy Fabrizio Romano poinformował, że Roma otrzymała ofertę za Zaniolo od Bournemouth. Anglicy są skłonni zapłacić za reprezentanta Włoch 30 mln euro. Według prasy, rzymski klub miał przystać na ofertę przedstawiciela Premier League.

Do transferu jednak wcale dojść nie musi. Do takiego ruchu nie jest przekonany Nicolo Zaniolo, który pragnie dołączyć do Milanu, z którym ponoć uzgodnił już warunki osobistego kontraktu. W tym przypadku nie ma jednak finalnego porozumienia między klubami. Rossoneri oferują wypożyczenie z klauzulą wykupu. Takie rozwiązanie niekoniecznie przypadło do gustu ekipie ze stolicy.

