Power Sport Images Ltd / Alamy Na zdjęciu: Roberto Firmino

Arsenal zakontraktuje Roberto Firmino?

Kilka tygodni temu Roberto Firmino został wykreślony przez Al-Ahli z listy piłkarzy uprawnionych do gry w saudyjskiej ekstraklasie. Brazylijczyk zwolnił bowiem miejsce niedawno pozyskanemu Galeno. Przypomnijmy, że w tamtejszej lidze obowiązuje limit, jeśli chodzi rejestrację zagranicznych zawodników powyżej 21. roku. Każdy klub może mieć w swojej kadrze dziesięciu takich piłkarzy, a po zimowych zakupach zdecydowano o odstawieniu na boczny tor właśnie Roberto Firmino.

33-letni napastnik może występować tylko w rozgrywkach Azjatyckiej Ligi Mistrzów, co na pewno mu nie odpowiada. Dlatego 55-krotny reprezentant Brazylii może dążyć do rozwiązania za porozumieniem stron kontraktu ze swoim obecnym pracodawcą. Gdyby tak się stało, to Roberto Firmino stałby się wolnym zawodnikiem i można byłoby go ściągnąć za darmo, nawet po zamknięciu okienka transferowego. Zdaniem serwisu “Fichajes.net”, sytuację gwiazdora monitorują Arsenal oraz Flamengo.

Drużyna Kanonierów od jakiegoś czasu walczy z istną plagą kontuzją – aktualnie z powodu urazów pauzują Gabriel Martinelli, Bukayo Saka, Kai Havertz oraz Gabriel Jesus. Zatem wzmocnienie składu poprzez pozyskanie Roberto Firmino byłoby bez wątpienia dodaniem jakości do ekipy prowadzonej przez Mikela Artetę. Przypomnijmy, że 33-letni Brazylijczyk miał już okazję rywalizować na angielskich boiskach, ponieważ w latach 2015-2023 z powodzeniem występował w barwach innego giganta Premier League – Liverpoolu.