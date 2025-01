Tottenham Hotspur może stracić snajpera. Piłkarz chce opuścić klub

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Ange Postecoglou

Richarlison ma zamiar opuścić Tottenham

Tottenham Hotspur pozyskał Richarlisona z Evertonu za kwotę blisko 60 milionów euro. Brazylijski napastnik przez cztery sezony imponował skutecznością na Goodison Park, zdobywając kluczowe bramki i będąc jednym z liderów zespołu. Po przenosinach do klubu z północnego Londynu zmagał się jednak z kontuzjami, co negatywnie wpłynęło na jego formę i wywołało frustrację. Według informacji “Football Insider”, 27-latek poinformował swoich znajomych o chęci opuszczenia Spurs.

Richarlison poważnie rozważa transfer do Arabii Saudyjskiej, która coraz chętniej sięga po piłkarzy z Premier League. Brazylijczyk ma ważny kontrakt z Tottenhamem do połowy 2027 roku, co daje klubowi szansę na otrzymanie lukratywnej oferty za swojego napastnika. Część odpowiedzialności za frustrację zawodnika ponosi menedżer Ange Postecoglou. Richarlison wystąpił dotychczas zaledwie w ośmiu spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, z czego tylko raz znalazł się w wyjściowym składzie.

W trwającym sezonie Brazylijczyk spędził na boiskach Premier League zaledwie 100 minut. Portal Transfermarkt.de wycenia Richarlisona na 30 milionów euro, jednak Tottenham liczy na ofertę sięgającą 60 milionów euro. Przed transferem do zespołu Kogutów występował w Evertonie oraz Watfordzie, gdzie wypracował sobie solidną pozycję. W barwach londyńskiego klubu gra od lipca 2022 roku.