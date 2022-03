fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Atletico Madryt

Atletico Madryt jest w trakcie przygotowań do letniego okna transferowego. Tajemnicą Poliszynela jest, że aktualni mistrzowie Polski mają plan, aby wzmocnić się na prawej stronie defensywy. CalcioMercato.com twierdzi, że na celowniku przedstawiciela La Liga znalazł się Matty Cash.

Atletico Madryt w trakcie najbliższej sesji transferowej ma zamiar szukać nowych piłkarzy na defensywy

Na radarze hiszpańskiej ekipy znajduje się Matty Cash

24-letni zawodnik ma kontrakt ważny z Aston Villa do końca czerwca 2025 roku

Cash może zostać następcą Trippiera

Atletico Madryt plasuje się obecnie na czwartej pozycji w tabeli La Liga. głównym celem postawionym przed podopiecznymi Diego Simeone jest wywalczenie na koniec sezonu miejsca premiowanego grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Tym samym działacze Los Colchoneros już rozglądają się za zawodnikami, którzy mogą wzmocnić zespół latem.

CalcioMercato.com przekonuje, że szeregi ekipy z Wanda Metropolitano może wzmocnić reprezentant Polski. Na celowniku Atletico znalazł się Matty Cash, który w tej kampanii zbiera sporo pochlebnych opinii na temat swojej gry.

24-letni piłkarz trafił do teamu z Villa Park w 2020 roku za ponad 15 milionów euro z Nottingham Forres. W tym sezonie Cash wystąpił łącznie w 30 meczach, notując w nich trzy trafienia i cztery asysty.

Klub z La Liga jest podobno gotowy przeznaczyć 40 milionów euro na transfer z udziałem prawego defensora. Za transfer Casha do Atletico przemawiać ma to, że idealnie pasuje do stylu gry preferowanego przez Cholo Simeone. Reprezentant Polski miałby w hiszpańskiej drużynie zostać następcą Kierana Trippiera.

