Media: Reece James na celowniku Barcelony

FC Barcelona zapowiada sporą aktywność w nadchodzącym letnim okienku transferowym. Hansi Flick liczy bowiem na wzmocnienie kilku pozycji w swojej drużynie. Niemiecki szkoleniowiec polecił włodarzom katalońskiego klubu sprowadzenie między innymi nowego prawego obrońcy. W ostatnim czasie z przenosinami na Camp Nou byli łączeni tacy boczni defensorzy jak Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Dodo (ACF Fiorentina) oraz Vanderson (AS Monaco).

Z najnowszych informacji przekazanych przez hiszpański portal „El Nacional” wynika natomiast, że FC Barcelona interesuje się także wahadłowym Chelsea, Reecem Jamesem. Kapitan zespołu The Blues bez wątpienia jest piłkarzem wysokiej klasy, aczkolwiek nie omijają go kontuzje, przez które opuścił mnóstwo meczów. Co ciekawe, 18-krotny reprezentant Anglii w przeszłości był przymierzany do innego giganta z Półwyspu Iberyjskiego – Realu Madryt.

Reece James jest wychowankiem Chelsea, w której spędził niemal całą dotychczasową karierę, z wyłączeniem sezonu 2018/2019, kiedy przebywał na wypożyczeniu w Wigan Athletic. Prawy obrońca w koszulce ekipy Niebieskich rozegrał łącznie 180 spotkań, zdobył 13 bramek i zaliczył 23 asysty. Kontrakt bocznego defensora z londyńskim klubem obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku. Fachowy serwis „Transfermarkt” wycenia gwiazdora na 30 milionów euro, więc FC Barcelona musiałaby wyłożyć na stół podobne pieniądze.