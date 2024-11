Real sprowadzi swojego wychowanka? “To zaszczyt”

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Real próbuje sprowadzić obrońcę

W Madrycie od dłuższego czasu zmagają się z problemami w linii obrony. Carlo Ancelotti w meczu z Osasuną nie mógł skorzystać z Davida Alaby i Daniego Carvajala, natomiast w tym spotkaniu kontuzji doznali Eder Militao i Lucas Vazquez. Niewykluczone, że w styczniu Real ruszy na łowy i pozyska przynajmniej jednego defensora.

Wideo: “Real powinien mieć 80 punktów przewagi nad całą konkurencją”

Diario AS informuje o zainteresowaniu Realu Mario Hermoso. 29-latek to wychowanek Los Blancos, który jednak nie zadebiutował w pierwszej drużynie. W lecie 2017 roku madrytczycy sprzedali go do Espanyolu, a dwa lata później Hiszpan przeniósł się do Atletico. W barwach Rojiblancos zanotował 17 spotkania i po pięciu sezonach odszedł z ekipy Diego Simeone.

– Real Madryt? Tak, tak. Przeczytałem. Wielu znajomych mi to podesłało. To zaszczyt, gdy ktoś łączy cię z wielkimi klubami. Byłem w akademii Realu Madryt i jestem wdzięczny za wszystko, co wnieśli do mojego rozwoju – stwierdził Hermoso, cytowany przez Diario AS. Lewonożny defensor we wrześniu związał się z Romą kontraktem ważnym do 30 czerwca 2027 roku i nie wydaje się, by już w zimie miał zmienić pracodawcę.