Real Madryt to jeden klubów, który nie tylko stawia na siłę nazwisk, ale też na moc zespołu. Fichajes.net wskazuje natomiast trzy główne cele Królewskich w kontekście transferów.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt nie chce się zatrzymać na Kylianie Mbappe. Los Blancos celują w kolejne gwiazdy

Real Madryt nie zamierza odpuszczać w najbliższych okna transferowych. Sternicy Los Blacnos już przekonali Kyliana Mbappe do transferu. Na tym jednym ruchu władze giganta La Liga nie zamierzają jednak poprzestać. Fichajes.net przekazał informacje o trzech konkretnych celach klubu.

Jasne jest, że wszystkie ruchu mogą być trudne do zrealizowania już w najbliższej sesji transferowej. Niemniej mają to być długofalowe plany. Wygląda na to, że na dzisiaj Real ma trzy konkretne cele transferowe, o których pisze serwis Fichajes.net.

Oni mogą trafić do mistrza La Liga

Leny Yoro z Lille to zawodnik, który już od wielu tygodni łączony jest z przeprowadzką do stołecznej ekipy. Real planuje wzmocnić się w defensywie i Francuz wydaje się atrakcyjnym rozwiązaniem. Tym bardziej że zbliża się nieuchronnie moment, gdy Antonio Rudiger, Eder Militao czy David Alaba mogą rozstać się z Los Blancos.

Kolejnym kandydatem do gry w szeregach Realu, jest Franco Mastantuono. Argentyńczyk co prawda nie skończył jeszcze 20 lat, ale w Ameryce Południowej już dał o sobie znać. Mastantuono broni barw River Plate i jest wyceniany przez argentyńską ekipę na 45 milionów euro. Jasne jest jednak, że nie tylko Królewscy są zainteresowani pozyskaniem gracza. Chętny na transfer z udziałem zawodnika jest też Manchester City.

Najgłośniejszym graczem łączonym z przeprowadzką do Realu jest natomiast Florian Wirtz. Niemiec to jednak opcja najpewniej na 2025 rok. Wirtz mógłby w ekipie z Estadio Santiago Bernabeu zostać następcą Toni Kroosa. Chociaż pewnego rodzaju wyzwaniem dla władz Realu może być suma odstępnego. Bayer Leverkusen wycenia piłkarza na 100 milionów euro.

