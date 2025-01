Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Nico Paz może wrócić do Realu Madryt

Real Madryt w letnim okienku transferowym postanowił zakończyć współpracę ze swoim wychowankiem. Nico Paz definitywnie został nowym zawodnikiem Como. Reprezentant Argentyny doskonale sobie radzi w zespole beniaminka Serie A i od kilku tygodni jest łączony z powrotem na Estadio Santiago Bernabeu. Ostatnio „The Athletic” jednak informowało, że 20-latek nie jest na radarze Królewskich.

Najnowsze informacje w sprawie przyszłości Nico Paza przekazuje serwis „Fichajes”. Otóż jednak argentyński pomocnik może wrócić do Realu Madryt. Królewscy interesują się swoim zawodnikiem i bacznie śledzą jego występy w drużynie Como. Decyzja w sprawie potencjalnego transferu będzie należała wyłącznie do 20-latka. To piłkarz zadecyduje czy kontynuować karierę na Półwyspie Apenińskim, czy też zdecydował się na przeprowadzkę na Estadio Santiago Bernabeu.

Real Madryt ma świadomość rosnącego zainteresowania Nico Pazem. Królewscy zatem chcą uprzedzić inne wielkie kluby i w najbliższej przyszłości pozyskać ponownie Argentyńczyka. Warto zaznaczyć, że 20-latek ostatnio był łączony m.in. z Arsenalem.

Nico Paz w obecnym sezonie rozegrał 20 spotkań w koszulce Como. W tym czasie wychowanek Realu Madryt zdołał zgromadzić na swoim koncie pięć trafień, a także cztery asysty.