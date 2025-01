Real straci pomocnika? Możliwy ruch do Premier League

fot. SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Aurelien Tchoaumeni na wylocie z Realu Madryt

Real Madryt ma zamiar w 2025 roku pozyskać nowego pomocnika. To sprawia jednocześnie, że w kadrze ekipy z La Liga możliwe jest wietrzenie szatni. Ciekawe wieści na temat Aureliena Tchoaumeniego przekazał Fichajes.net.

Absurdalnie wysokie wyceny piłkarzy Realu Madryt

Źródło podaje, że klub nie jest przekonany do zawodnika i jego roli w zespole. Oczekiwania względem Francuza były większe, więc realny scenariusz zakłada, że zawodnik może niebawem zmienić pracodawcę. Najbardziej prawdopodobna koncepcja dotycząca przyszłości piłkarza zakłada, że ten może zakotwiczyć w lidze angielskiej.

Tchaouameni wzbudził już zainteresowanie takich ekip jak: Chelosea, Liverpool czy Manchester United. Taki stan rzeczy może zatem sugerować, że sternikom Los Blancos uda się odzyskać cześć zainwestowanych pieniędzy na transakcję z udziałem piłkarza.

24-latek dołączył do ekipy z La Liga w lipcu 2022 roku z AS Monaco. Kosztował wówczas 80 milionów euro. Aktualny kontrakt piłkarza obowiązuje do końca czerwca 2028 roku.

Tchouameni w tej kampanii rozegrał jak na razie 110 meczów w Realu. Ogólnie w tych spotkaniach zdobył trzy bramki i zaliczył też pięć kluczowych podań. Tylko w tej kampanii Francuz wystąpił natomiast w 21 meczach. Na placu gry spędził 1667 minut. Zanim piłkarz trafił do Realu, to bronił też barw Bourdeaux.

